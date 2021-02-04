الديوان الملكي: وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز

الرياض - محمد عبدالله - يُصلى عليه في الرياض.. اليوم الخميس..
أعلن الديوان الملكي، اليوم الخميس، وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرًا إلى انه سيُصلى عليه اليوم، بمدينة الرياض
وأصدر الديوان الملكي، البيان التالي:
«انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 22 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض».
وتابع البيان «تغمَّده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».
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