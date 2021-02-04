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السعودية تتصدر دول الخليج في التعافي من كورونا بـ97.7%

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الرياض - محمد عبدالله - تطعيم 4.3 مليون شخص بدول مجلس التعاون..

أوضح مركز الإحصاء الخليجي أن تصدرت نسب التعافي من بدول الخليج العربية بـ97.7%، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم (4,343,329) بدول حتى أمس الأربعاء.

وذكر المركز- عبر تويتر- أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بدول الخليج العربي بلغت (1,241,567)، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي (1,181,975)، وبلغت  حالات الوفاة (10,382).

وأشار المركز إلى أن نسبة الشفاء من الفيروس بلغت في السعودية 97.7%، وفي قطر 95.5%، و95.3% في كل من سلطنة عمان والكويت، و95.2% في كل من الإمارات والبحرين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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