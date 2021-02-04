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«قطان» ووزير خارجية غينيا يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

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الرياض - محمد عبدالله - خلال مباحثات عقدها الأربعاء

عقد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، جلسة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية لغينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنج.

وجرى خلال جلسة المباحثات، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات من الجانب الغيني، ‏‎وزير النفط غابرييل ميبيجا أوبيانج ليما، ومعالي وزير المالية فالنتين إيلا ماي، ووزير التجارة باستور ميخا أوندو بيل، ووزير الأشغال العامة سيزار أوغوستو مبا أبوجو، ووزير السياحة والثقافة روفينو ندونج إسونو نشاما، ووزير الزراعة والغابات فرانسيسكا انمي ايفوا، ووزيرة الثروة السمكية والموارد المائية أدوراسيون صالاص شنكو.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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