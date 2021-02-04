السعودية اليوم / الهند تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

سجلت الهند 12899 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 107 حالات وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و703 حالات،ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 155 ألفا و25 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى عشرة ملايين و480 ألفا و455 حالة.

// انتهى //

10:23ت م

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نيودلهي 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسسجلت الهند 12899 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى عشرة ملايين و790 ألفا و183 حالة.وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 107 حالات وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و703 حالات،ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 155 ألفا و25 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى عشرة ملايين و480 ألفا و455 حالة.// انتهى //10:23ت م0022

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