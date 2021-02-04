السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك



تبوك 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم, على منطقة تبوك, تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة - بمشيئة الله - تشمل مدينة تبوك، ومحافظات تيماء، والوجه، وأملج، وضباء، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً .

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09:55ت م

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