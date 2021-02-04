السعودية اليوم / ألمانيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

سجلت ألمانيا 14211 حالة إصابة بفيروس

وأوضحت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أنه تم تسجيل 786 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليبلغ إجمالي الوفيات 59742 حالة.

// انتهى //

09:34ت م

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برلين 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسسجلت ألمانيا 14211 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات لديها مليونين و252001 حالة حتى الآن.وأوضحت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أنه تم تسجيل 786 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليبلغ إجمالي الوفيات 59742 حالة.// انتهى //09:34ت م0013

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