السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 22 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 4 فبراير 2021م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات بدر – ينبع - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ 5 مساء .

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08:31ت م

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