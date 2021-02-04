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السعودية | الزعاق : المملكة دخلت أيام “بذرة الست”

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 4 دقائق - 8:42 صباحًا, 4 فبراير 2021 م

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق ؛ إن أمس الأربعاء كان أول موسم “بذرة الست” ؛ التي يصلح فيها زراعة كل المحاصيل سواء الصيفية أو الشتوية .
وأضاف الزعاق ؛ أن تلك الأيام تكون فيها النباتات ذات جودة عالية ؛ مشيرا إلى أنها تختص بهذه السمة لأن الأجواء تكون متقلبة ويشهد اليوم الواحد الفصول الأربعة .
وأشار الى أن الأيام الستة تكون 3 أيام منها اخر الشبط ؛ و 3 أيام أيضا من أول العقارب .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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