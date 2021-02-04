هدف يودع دعم حافز لشهر فبراير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مخصصات المستحقين من برنامج حافز لشهر فبراير، الذين يعانون من صعوبة في الحصول على عمل، وهو البرنامج التابع لطاقات الموارد البشرية.

ويتم صرف حافز في الموعد المقرر له، وهو اليوم الخامس من كل شهر ميلادي، فيما حدد الصندوق مسبقًا شروط الاستحقاق، والتي يجب أن تتوفر في جميع من يرغب للانضمام إلى البرنامج لصعوبة الحصول على عمل في المملكة.