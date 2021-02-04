السعودية اليوم / أستراليا توقع عقود للحصول على 150 مليون لقاح



بيرن 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون عن إبرام عقود لاستقدام 150 مليون لقاح ضد كوفيد 19 التي ستعطى لجميع الأستراليين وحاملي التأشيرات المؤقتة مجانا ، وتوقع رئيس الوزراء أن تصل أولى دفعات اللقاح إلى أستراليا نهاية شهر فبراير الحالي .

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07:37ت م

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