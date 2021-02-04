سياسي / رئيس الوزراء الأسترالي يجري محادثات مع الرئيس الأمريكي



كانبيرا 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان أنه أجرى اليوم محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال موريسون "ناقشنا العديد من اهتماماتنا المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ واتفقنا على أهمية الشراكات التقنية بين البلدين لتخفيض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى الصفر ودفع النمو الاقتصادي، وحرصنا على الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة".

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