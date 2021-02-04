جازان.. إغلاق 10 منشآت خالفت احترازات الوقاية من فيروس كورونا

أغلقت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة، الأربعاء، 10 منشآت لمخالفتها التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بعدما نفذت 348 جولة تفتيشية.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أنَّ إغلاق تلك المحال جاء ضمن الأعمال التي تقوم بها الأمانة، َوتكثيف جولاتها الرقابية الميدانية على خير، للتأكُّد من تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبيّن أنّ الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، يأتي بتكامل الجهود، وتأكيد ضرورة تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.