السعودية اليوم / الصين تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن الصين سجلت أمس 30 إصابة جديدة بفيروس

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن من بين الحالات الجديدة 17 حالة محلية. ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89649 حالة بينما ما يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

// انتهى //

04:31ت م

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بكين 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأظهرت بيانات رسمية اليوم أن الصين سجلت أمس 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ارتفاعا من 25 في اليوم السابق.وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن من بين الحالات الجديدة 17 حالة محلية. ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89649 حالة بينما ما يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.// انتهى //04:31ت م0265

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