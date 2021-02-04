السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات



سيئول 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 451 إصابة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 79762 منذ بدء تفشي الوباء.

وأضافت أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1448 حالة.

// انتهى //

04:13ت م

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سيئول 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 79762 منذ بدء تفشي الوباء.وأضافت أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1448 حالة.// انتهى //04:13ت م0263

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