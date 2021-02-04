السعودية اليوم / البرازيل تسجل 56 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيل 56002 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 ملايين و339 ألف و420 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 227563.

// انتهى //

03:10ت م

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برازيليا 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيل 56002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1254 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 ملايين و339 ألف و420 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 227563.// انتهى //03:10ت م0261

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