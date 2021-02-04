السعودية اليوم / مصر تسجل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 53 حالة



القاهرة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم بخروج 398 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130912 حالة حتى اليوم.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 167525 حالة من ضمنهم 130912 حالة تم شفاؤها، و 9460 حالة وفاة.

//انتهى//

03:03ت م

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القاهرة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 53 حالة جديدة.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم بخروج 398 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130912 حالة حتى اليوم.وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 167525 حالة من ضمنهم 130912 حالة تم شفاؤها، و 9460 حالة وفاة.//انتهى//03:03ت م0260

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