سياسي / انتخاب مصر لرئاسة لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام



القاهرة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم عن انتخاب مصر لرئاسة الدورة الـ15 للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفًا لكندا في الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت الخارجية في بيان لها اليوم أن انتخاب مصر لرئاسة اللجنة يأتي عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الأفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مرشحا ممثلاً لأفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي المهم، وكذا بعد أن تم إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت منافسة كبيرة في ديسمبر الماضي.

وأكد المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس اعتزام الرئاسة المصرية للجنة مواصلة العمل على حشد الدعم والاهتمام الدوليين لدعم بناء السلام في الدول الخارجة من النزاعات أو المتأثرة بها استنادًا لمبدأ الملكية والقيادة الوطنية؛ لاسيما في أفريقيا التي تحتل النصيب الأكبر من برنامج أعمال اللجنة.

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