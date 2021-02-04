شكرا لقرائتكم خبر عن «المدني» و«الأرصاد» يحذران: هطول أمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من الأربعاء الموافق 1442/6/21هـ وحتى الجمعة الموافق 1442/6/24هـ، على معظم مناطق المملكة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.