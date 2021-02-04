شكرا لمتابعة خبر عن بدءا من اليوم الخميس..تعليق الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تزامنا مع ارتفاع المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه تقرر تعليق الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وما في حكمها.

وسيتم تطبيق القرار بداية من اليوم الخميس في الساعة العاشرة مساءا، حيث يتم الاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

كما تقرر عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة 24 ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة 48 ساعة، ولمدة أسبوع في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة أسبوعين للمرة الثالثة.

وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة شهر، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.

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