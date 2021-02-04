شكرا لمتابعة خبر عن نبأ سار لطلاب الماجستير في تخصص القراءات بجامعة الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أطلقت جامعة الطائف ممثلة في قسم القراءات مبادرة نوعية تتمثل في إعفاء طلاب وطالبات الماجستير في تخصص القراءات من كامل الرسوم الدراسية لهذا الفصل، تأسياً بجهود القيادة الرشيدة التي دأبت على خدمة القرآن الكريم وعلومه، وتأكيدًا على ضرورة تقديم ما يمكن من عمل خيّر خدمة للإسلام والمسلمين.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور سطام العتيبي أن إعفاء طلاب وطالبات الماجستير في قسم القراءات من كامل رسوم الدراسة لهذا الفصل, جاء استجابة من الجامعة لمبادرة أعضاء هيئة التدريس في قسم القراءات.