شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن نسبة العنوسة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الكاتب عبدالعزيز الرشيد، عن نسبة العنوسة في المملكة، مؤكدا أنها لا تتجاوز الـ10% .

ورفض الرشيد وصف تاخر زواج الفتيات بـ " العنوسة " ،مشيرا إلى أن نسبة النساء في المملكة تشكل 49 % من عدد السكان، وعدد النساء من سن 15 - 32 عامًا يصل إلى مليونين و300 ألف تقريبًا.

وقال الرشيد: " نسبة العنوسة لدينا في كل 10 نساء امرأة واحدة لم تتزوج ، فهي نسبةً بسيطة ولا تعد ظاهرة، والعنوسة كما هي عنوسة المرأة أيضًا هي عنوسة الرجل ".

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