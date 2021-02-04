شكرا لمتابعة خبر عن " توكلنا " يواجه مشكلة تقنية ومواطنون يعربون عن غضبهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يواجه تطبيق " توكلنا " لإصدار التصاريح المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا ، مشكلة تقنية، تسببت في انقطاع الخدمة عن المستخدمين.

وأعرب مواطنون عن غضبهم من العطل، حيث عدم القدرة على دخول المراكز التجارية والأسواق، بدونه.

وقال أحد المواطنين في شكواه: " طيب كيف تشترطون علينا تفعيله قبل دخول المحلات التجارية والمولات والتطبيق فيه مشكلة تقنية؟ حتى الموقع فيه مشكلة " .

وقال آخر: " لا حنا الي نقدر ندخل المحلات ولا النادي ولا حنا سلمنا من التفتيش وفي النهاية برنامجكم معلق ".

من جانبه تفاعل " توكلنا " مع الشكاوى، موضحًا أنه يواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة، وجاري معالجتها.

يأتي ذلك تزامنًا مع قرار إلزامية تحميل وتشغيل تطبيق توكلنا للسماح بدخول الأسواق والمراكز التجارية وبعض المؤسسات.