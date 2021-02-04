شكرا لمتابعة خبر عن " توكلنا " يواجه مشكلة تقنية ومواطنون يعربون عن غضبهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يواجه تطبيق " توكلنا " لإصدار التصاريح المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشكلة تقنية، تسببت في انقطاع الخدمة عن المستخدمين.
وأعرب مواطنون عن غضبهم من العطل، حيث عدم القدرة على دخول المراكز التجارية والأسواق، بدونه.
وقال أحد المواطنين في شكواه: " طيب كيف تشترطون علينا تفعيله قبل دخول المحلات التجارية والمولات والتطبيق فيه مشكلة تقنية؟ حتى الموقع فيه مشكلة " .
وقال آخر: " لا حنا الي نقدر ندخل المحلات ولا النادي ولا حنا سلمنا من التفتيش وفي النهاية برنامجكم معلق ".
من جانبه تفاعل " توكلنا " مع الشكاوى، موضحًا أنه يواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة، وجاري معالجتها.
يأتي ذلك تزامنًا مع قرار إلزامية تحميل وتشغيل تطبيق توكلنا للسماح بدخول الأسواق والمراكز التجارية وبعض المؤسسات.