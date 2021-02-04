شكرا لمتابعة خبر عن «الشؤون البلدية» توضح حقيقة نقل صوالين التزيين النسائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن قرار إمهال صوالين التزيين النسائي داخل الأحياء السكنية عامين لنقلها إلى شوارع تجارية يتعلق بالمنشآت القائمة المرخصة لتصحيح أوضاعها.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية: إنه إشارة إلى ما تم تداوله عن إمهال صوالين التزيين النسائي داخل الأحياء السكنية مهلة عامين لنقلها إلى شوارع تجارية، نوضح أن قرار معالي الوزير الصادر في 28/ 1/ 1442هـ نص: " على المنشآت القائمة المرخصة تصحيح أوضاعها ".

وأضافت الوزارة : " وذلك خلال سنة من تاريخ إصدار القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة هذا النشاط ".