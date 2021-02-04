شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تكشف عن سبب ضبط 3 وافدات في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية، عن ضبط 3 وافدات يحملن هوية وطنية مزورة، وإغلاق 13 محل لعدم التعاون مع فرق التفتيش بالرياض.

وأسفرت الحملات عن إجراء ما يقارب 800 زيارة تفتيشية، وضبط 149 مخالفة وإنذارًا، أبرزها ضبط ثلاث عاملات وافدات يحملن هوية وطنية مزورة.

وجاء ذلك ضمن ثلاث حملات تفتيشية بالتعاون مع عدد من الجهات على معارض السيارات والمجمعات التجارية ومواد البناء والمطابخ وأسواق الأسماك وبيع منتجات الدواجن في مواقع متفرقة من العاصمة الرياض.