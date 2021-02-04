أخبار السعودية اليوم.. انقطاع مؤقت بخدمة «توكلنا».. و«الموارد البشرية» تحدد موعد وطريقة إلغاء بلاغ التغيب عن العمل

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء؛ حيث بدء رسميًّا العمل بقرار تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتًا للقادمين من 20 دولة والذي كانت أعلنته وزارة الداخلية مساء أمس في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID 19)، ومنع دخوله وانتشاره، ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة، وإلى التفاصيل:

وليّ العهد يوجّه بإحالة المتورطين في تزايد الحرائق بالرياض للقضاء

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإحالة المتورطين في تزايد الحرائق في منطقة الرياض إلى القضاء، كما أمر بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال 5 أيام.

«توكلنا»: التطبيق يواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة

قالت إدارة «توكلنا»، إن التطبيق يواجه حاليًّا مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة، مشيرة إلى أن الفريق التقني يعمل بشكلٍ متواصل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، وأكد التطبيق أنه سيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأخذ ذلك بالاعتبار أثناء الأخذ بالإجراءات الاحترازية، وعبرت إدارة التطبيق عن أملها، في متابعة الجميع حسابات تطبيق توكلنا في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص.

سيدة مشهورة تصوّر ابنتها داخل دورة المياه.. و«العنف الأسري» يتفاعل

أكد مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الأربعاء، أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد سيدة مشهورة صوّرت جسد ابنتها بدورة المياه، جاء ذلك ردًا على بلاغ من أحد المستخدمين والذي تفاعل معه المركز بتأكيده على أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

«الغذاء والدواء»: سحب جميع التشغيلات المتداولة من مستحضر بروفينال

سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستحضرPROFINAL Pediatric Suspension, الذي تنتجه شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»Gulf Pharmaceutical Industries، وذلك بسبب خلل في جودة المستحضر تمثل في عدم مطابقة عدد من تشغيلات المستحضر للمواصفات المعتمدة، جاء ذلك في تعميم أرسلته «الغذاء والدواء» للجهات الصحية أشار إلى إلزام الشركة بسحب المستحضر من جميع الجهات المستفيدة, ونصحت المستهلكين بإيقاف استخدام المستحضر ومراجعة الطبيب المختص لصرف البديل.

مصادر «عاجل»: تعميم من «التعليم» لمعلمي ومعلمات الدراسات الإسلامية

أكدت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع الإدارات والمدارس الحكومية الابتدائية والمتوسطة للتعليم العام وتحفيظ القرآن بشأن إعلان خطة التطوير المعني لمعلمي ومعلمات الدراسات الإسلامية، مضيفة إنه بالإشارة إلى تعميم الوزير والذي تضمن اعتماد العمل بالخطة الدراسية المطورة كمرحلة أولى للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في التعليم العام. وعليه حثت الوزارة معلمي ومعلمات الدراسات الإسلامية بالدخول إلى المنجز والتسجيل بالدورات.

رسميًّا.. قرار تعليق دخول المملكة للقادمين من 20 دولة يدخل حيز التنفيذ

دخل قرار تعليق السماح بدخول المملكة ـ لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ـ مؤقتًا للقادمين من 20 دولة حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 9 من مساء اليوم الأربعاء 21/6/1442هـ الموافق 3/2/2021م.

«الموارد البشرية» تحدد موعد وطريقة إلغاء بلاغ التغيب عن العمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العمل إلكترونيًّا خلال 20 يومًا؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، وردَّ الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «بإمكانك إلغاء بلاغ التغيب خلال 20 يومًا من خلال الخدمات الإلكترونية.. وبعد تجاوز 20 يومًا بإمكان العميل إلغاء بلاغ التغيب من مكتب العمل إدارة بلاغات التغيب».

«أبشر» تجدد التذكير بخطوات التسجيل وكيفية تفعيل الحساب

أعادت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، اليوم الأربعاء، تجديد التذكير بخطوات التسجيل فيها وطريقة وآلية تفعيل الحساب، وأوضحت أن هناك طريقتين للتسجيل وتفعيل الحساب بها، أولهما عن طريق منصة موقع أبشر يتطلب تفعيل الحساب من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية أو عن طريق الحساب البنكي الخاص بالمستخدم أو موظفي التفعيل بفروع ومكاتب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أو المديرية العامة للجوازات، مشيرة إلى أن الحالة الثانية يتم فيها تفعيل الحساب (التبصيم) من خلال أجهزة الخدمة الذاتية.

«الصحة»: 306 إصابات جديدة بكورونا.. وتعافي 290 حالة ووفاة 3 أشخاص

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 368945 حالة، وأوضحت أنه تم تسجيل 290 حالة تعافٍ جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 360400 حالة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6368 حالة.

«الصحة»: استمرار جدولة مواعيد تلقي لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، استمرار جدولة مواعيد الحصول على لقاح كورونا، عبر تطبيق صحتي، وقالت إن مواعيد (الحصول على لقاح كورونا) تتم جدولتها بشكل مستمر من خلال تطبيق صحتي نأمل المتابعة، وفي حال حدوث مشكلة يمكن التواصل مع الوزارة عن طريق الرقم المجاني 937 لخدمة المستفيدين.

«الزكاة والدخل» تؤكد موعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية والتزامات المكلفين لتجنب المخالفات

جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، التذكير بأن الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها وتعديلها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني، وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية، وستكون إلزامية بتاريخ 4 ديسمبر 2021م.

«الحصيني» يحدد موعد بداية الحالة الممطرة «عطاء» وأماكن الهطول

توقَّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بداية الحالة الممطرة عطاء، مساء اليوم الأربعاء، متوقعًا هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، تكون خفيفة إلى غزيرة، مصحوبة بحبات برد ورياح على مناطق عدة بالمملكة، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «بداية الحالة الممطرة عطاء مساء اليوم الأربعاء 21/6/1442هـ، ومتوقعٌ خلال الـ(24) ساعة القادمة حتى صباح الخميس، أمطار -بإذن الله- متفاوتة من مكان إلى آخر بين خفيفة وغزيرة».

وأضاف أن الحالة مصحوبة بحبات برد ورياح على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة والشمالية والجوف والباحة وعسير وحائل، مع فرصة سيول على أجزاء منها.

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