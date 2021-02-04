الحصيني يكشف المناطق المتأثرة بالأمطار والسيول خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة نهار غد الخميس، بينما تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الساعات المتأخرة من الليل.

وتابع الحصيني بمداخلة لإذاعة «الرياض»، أن المنخفض الجوي بدأ يقترب من شرق البحر المتوسط، ويبدأ تأثيره على المملكة بدءًا من منتصف هذه الليلة وتتقدمه أمطار في المدينة المنورة، وتبوك، وتتوجه ناحية الحدود الشمالية والجوف وحائل والأجزاء الشمالية من منطقة مكة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

واستكمل الحصيني، أن الأمطار المتوقعة على تلك المناطق تكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وربما تتدفق سيول خاصة على إجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة.