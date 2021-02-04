شكرا لقرائتكم خبر عن انتزاع 1419 لغما باليمن في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 214.437 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار. وجرى هذا الأسبوع نزع 111 ذخيرة غير متفجرة في مدينة زنجبار بمحافظة أبين، ونزع 84 لغما مضادا للدبابات و8 عبوات ناسفة في مدينة خب الشعف بمحافظة الجوف، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة بمدينة الخوخة في محافظة الحديدة، ونزع 783 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب. كما تم نزع 53 لغما مضادا للدبابات و220 ذخيرة غير متفجرة في مدينة عين بمحافظة شبوة، ونزع 7 ألغام مضادة للأفراد و119 لغما مضادة للدبابات و23 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مدينة المخا بمحافظة تعز. يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية.