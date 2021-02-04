شكرا لقرائتكم خبر عن 3.7 مليون مستفيد من خدمات البريد بمكة في عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، خلال استقباله رئيس مؤسسة البريد السعودي م. آنف أبانمي، أمس، على أعمال مؤسسة البريد السعودي في المنطقة، والتي تقدم خدماتها عبر 72 مكتبًا موزعة على 17 محافظة بمنطقة مكة المكرمة.

وبحسب العرض المقدّم لسموه، فقد قدّمت المؤسسة في العام الماضي الخدمة لأكثر من 3 ملايين و700 ألف عميل بالمنطقة تم خلالها إيصال الوثائق الحكومية ووثائق الخريجين وإصدار تصاريح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للمستفيدين.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة خدمات المؤسسة التي تقدّمها لضيوف الرحمن ومن أبرزها «حج بلا حقيبة» و»العربات المتنقلة» و»خدمات الطرود» و»سندات الهدي والأضاحي» و»البريد الرسمي».

كما نفذ البريد مبادرات لزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر جائحة كورونا، وبالشراكة مع وزارة الصحة، وجرى تنفيذ مبادرة التوصيل الدوائي وهي خدمة غير ربحية يتم من خلالها إيصال الدواء من المستشفيات إلى منازل المرضى، كذلك مبادرة توصيل سلال الغذاء لأسر شهداء الواجب.

وقدّم «أبانمي» نبذة عن خطة المؤسسة المستقبلية والتي تتمحور في التوسع بالخدمات اللوجستية، ودعم شبكات النقل وإنشاء مراكز للتوزيع وفروع جديدة متطورة في محافظات المنطقة.