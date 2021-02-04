شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: منصة وطنية موحدة للتوظيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتماد الحساب الختامي للخطوط الحديدية

فرص استثمارية غير مسبوقة في «رؤية 2030»

وافق مجلس الوزراء على إنشاء منصة وطنية موحّدة باسم «المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف»، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك، وعلى اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.

وقرر المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء «يحفظه الله»، خلال جلسته أمس الأول ـ عبر الاتصال المرئي ـ، إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، واعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن عام مالي سابق.

وثمّن مجلس الوزراء عاليًا الجهود التي قام بها خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله - وإدارته للخطط التطويرية في مدينة الرياض، حينما كان أميرًا للمنطقة، وما شهدته خلال تلك الفترة من إنجاز الكثير من مشروعات البنية التحتية، وذلك في سياق تناول المجلس إستراتيجية تطوير مدينة الرياض، التي كشف ملامحها صاحب السمو الملكي ولي العهد - يحفظه الله -، بأن تكون واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، كجزء من خطط المملكة لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطلع المجلس على تقارير سنوية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج «سابقًا»، والمؤسسة العامة للحبوب، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

إصلاحات تنظيمية جاذبة للمستثمرين

تطرّق مجلس الوزراء إلى ما تشهده المملكة من فرص استثمارية غير مسبوقة في ظل «رؤية 2030»، وإيجاد بيئة استثمارية استثنائية مدعومة بإصلاحات تنظيمية وجاذبة للمستثمرين، وتتميّز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال في المملكة، وجعلها أكثر تنافسية، لتواصل ما حققته من قفزات كبيرة في المؤشرات العالمية ذات الصلة، ولتواكب التسارع المشهود في العديد من القطاعات والأعمال بما فيها الاستثمارات المستدامة.

إجراءات احترازية ووقائية لصحة المواطنين والمقيمين

أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك مستجدات جائحة كورونا، على المستويَين المحلي والدولي، ومؤشرات المنحنى الوبائي في المملكة، وإحصاءات الفيروس، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وتأكيد أهمية مواصلة الالتزام بها؛ للمحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا.

مواقف راسخة تجاه القضية الفلسطينية

اطلع مجلس الوزراء على مجمل الموضوعات والتطورات على الساحتَين الإقليمية والدولية، مجددًا ما أكدته المملكة في كلمتها لمجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة تحت البند «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، التزامها بالسلام خيارًا إستراتيجيًا، واهتمامها وحرصها على وحدة الأراضي العربية وسيادتها وسلامتها، وعدم قبول أي مساس يهدد استقرار المنطقة، ومشددًا على النهج الثابت للمملكة ومواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، بأنها في مقدمة أولوياتها واهتماماتها، ووقوفها مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية 2002.

تعاون إذاعي وتليفزيوني مع العراق

فوّض مجلس الوزراء، وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتليفزيوني بين هيئة الإذاعة والتليفزيون في المملكة العربية السعودية وشبكة الإعلام العراقي بجمهورية العراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

التصدي لمحاولات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية برا وبحرا

أشاد مجلس الوزراء بالجهود الأمنية في التصدي لمحاولات شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود البرية والبحرية، وإسهام المديرية العامة لحرس الحدود في حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، وكذلك جهود الهيئة العامة للجمارك، وذلك إثر إحباط محاولات لتهريب أطنان من القات والحشيش، وكميات من الأقراص المخدرة.

تباحث لتعليم اللغة الصينية

فوّض مجلس الوزراء وزير التعليم ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

"اليوم" تهنئ

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة»، وتعيين على وظيفة «وزير مفوض».

وتهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود إلى وظيفة «مستشار لمكافحة الجريمة» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة الداخلية، ويحيى بن سعيد بن محمد مصوي إلى وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة الداخلية، وسعد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل إلى وظيفة «مستشار إيرادات» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة المالية، وناصر بن علي بن سليمان الحواس إلى وظيفة «مدير عام الإدارة القانونية» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة المالية، ومحمد بن عبدالكريم بن محمد العبدالكريم إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة المالية، ومحمد بن حمد بن عبدالله العثمان إلى وظيفة «أمين عام محكمة» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بالمحكمة العليا، ومسفر بن عبدالله بن مسفر الدوسري إلى وظيفة «مدير عام المركز الوطني للمعلومات» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة المالية، ومحمد بن عبدالله بن إبراهيم التويجري إلى وظيفة «مدير عام إدارة الحسابات العامة» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة المالية، وخالد بن أحمد بن سالم بن حبيش إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة المالية، وم. مشبب بن علي بن سعود آل دويس إلى وظيفة «مستشار للشؤون الفنية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة التعليم، وعبدالحميد بن أحمد بن منصور العمران إلى وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة النقل، وفيصل بن عبدالرحمن بن سليمان العمران إلى وظيفة «مدير عام تقنية المعلومات» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما تهنئ مازن بن حمد بن محمد الحملي بتعيينه على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.