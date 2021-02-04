شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 متطوع للتوعية بـ«الاحترازات» في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة حملة بمشاركة 2000 متطوع من عدة جهات حكومية وخاصة للتوعية بالإجراءات الاحترازية في الواجهات البحرية والمرافق العامة والأسواق التجارية للمساهمة في رفع مستوى الوعي بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية.

ورصدت الأمانة 737 مخالفة تتعلق بعدم تطبيق البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، شملت المحال والأسواق التجارية وقاعات الأفراح، بمشاركة «وزارة الداخلية، التجارة، هيئة الغذاء والدواء».

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، أن الأمانة نفذت خلال الفترة الماضية منذ بداية الشهر الجاري من جمادى الآخرة 15.274 جولة رقابية، شملت 19 بلدية فرعية بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للبروتوكولات المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين للوقاية من فيروس كورونا، فيما بلغ عدد المواقع التي تم غسلها وتطهيرها وتعقيمها 6652 موقعاً.