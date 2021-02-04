شكرا لقرائتكم خبر عن 290 متعافيا من كورونا.. واستمرار ارتفاع «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة أمس 306 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 368945 حالة، من بينها 2159 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 379 حالة حرجة، كما تم تسجيل 290 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 360400 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن عدد الوفيات بلغ 6386 حالة، بإضافة 3 حالات وفاة جديدة «يرحمهم الله» جميعاً، لافتةً إلى إجراء 51597 فحصا مخبريا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض «كورونا»، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.