شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مستشفى من 86 خارج اعتماد «سباهي» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير إحصائي عن خروج 161 مستشفى من شهادة اعتماد المنشآت الصحية الصادر من المركز السعودي «سباهي»، وذلك من أصل 407، مستشفيات تابعة للقطاع الصحي الحكومي والخاص.

سحب وتعليق

وأظهر التقرير، الذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه أن 161 مستشفى حكوميا وخاصا، لم تحصل على الاعتماد، في مقابل حصول 20 أخرى على الاعتماد المشروط، وتعليق اعتماد مستشفى واحد، وسحب اعتماد آخر. كما أظهر التقرير أن 18 مستشفى في المنطقة الشرقية من أصل «68» لم تحصل على شهادة اعتماد «سباهي»، تتجاوز نسبتها 20% من مستشفيات المنطقة. ولم يظهر التقرير أسباب عدم حصول هذه المستشفيات على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، أو أسباب عدم تأهيلها لتطبيق متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد، ما يعني أن هذه المنشآت مهددة بعدم تجديد تراخيصها ما لم تقم باعتماد منشآتها.

سلامة المرضى

ويعتبر المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية هو الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة. وقد انبثق المركز من المجلس الصحي السعودي كمنظمة غير هادفة للربح. وتكمن مهام المركز الرئيسية في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.

مبادرة وطنية

يذكر أنه في أواخر عام 2013م صدر قرار مجلس الوزراء بتغيير الاسم الرسمي إلى «المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية»، وشمل القرار أيضاً تكليف المركز بالاعتماد الوطني لجميع منشآت الرعاية الصحية. هذا بالإضافة إلى تعميم وزارة الصحة باعتبار الاعتماد الصادر من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية شرطاً مسبقاً لتجديد رخصة التشغيل - خطوة نحو تشجيع المزيد من المشاركة في هذه المبادرة الوطنية الطموحة. وتلزم جميع منشآت تقديم الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص «المستشفيات، المستوصفات، بنوك الدم، المختبرات الطبية»، بالتقيد بالمعايير الوطنية، التي يضعها المركز والحصول على الاعتماد من خلال عملية التقييم المنصوص عليها من قبل المركز.