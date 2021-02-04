​​​​​​ارتفاع طفيف بأسعار الذهب مع استقرار الدولار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات مساء أمس الأربعاء، مستعيدة خسائرها الكبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 70ر1 دولار أي بنسبة 1ر0% إلى 10ر1835 دولار للأوقية تسليم إبريل المقبل.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 490ر0 دولار أي بنسبة 8ر1% إلى 889ر26 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل. كما ارتفع سعر النحاس بمقدار 2ر1% إلى 5655ر3 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.

