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شكرا لقرائتكم ارتفاع طفيف بأسعار الذهب مع استقرار الدولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04
وارتفع سعر الفضة بمقدار 490ر0 دولار أي بنسبة 8ر1% إلى 889ر26 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل. كما ارتفع سعر النحاس بمقدار 2ر1% إلى 5655ر3 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب مع استقرار الدولار
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات مساء أمس الأربعاء، مستعيدة خسائرها الكبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وارتفع سعر الذهب بمقدار 70ر1 دولار أي بنسبة 1ر0% إلى 10ر1835 دولار للأوقية تسليم إبريل المقبل.
وارتفع سعر الفضة بمقدار 490ر0 دولار أي بنسبة 8ر1% إلى 889ر26 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل. كما ارتفع سعر النحاس بمقدار 2ر1% إلى 5655ر3 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.
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