جامعة الطائف تعفي طلاب الماجستير من رسوم الفصل الحالي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت جامعة الطائف ممثلة في قسم القراءات مبادرة نوعية تتمثل في إعفاء طلاب وطالبات الماجستير في تخصص القراءات من كامل الرسوم الدراسية لهذا الفصل، تأسياً بجهود القيادة الرشيدة التي دأبت على خدمة القرآن الكريم وعلومه، وتأكيدًا على ضرورة تقديم ما يمكن من عمل خيّر خدمة للإسلام والمسلمين.

مبادرة أعضاء هيئة التدريس

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور سطام العتيبي أن إعفاء طلاب وطالبات الماجستير في قسم القراءات من كامل رسوم الدراسة لهذا الفصل, جاء استجابة من الجامعة لمبادرة أعضاء هيئة التدريس في قسم القراءات.