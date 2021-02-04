«الصحة»: 8 ممارسات يومية تسهم في تجاوز وباء كورونا

قالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إنَّ الممارسات اليومية عنصر أساسي في تجاوز وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، بخطوات بسيطة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّه يجب ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل وغسلها بعد الاستخدام، والابتعاد عن المصافحة أو تقبيل يد الوالد، والحرص على التباعد مترين أثناء الصلاة على أن يكون لكل مصل سجادة خاصة به.

وتابعت وزارة الصحة، أنه يجب الابتعاد عن التعامل بالعملات الورقية، والدفع الإلكتروني مع لمس الأغراض المراد شراؤها فقط عند التسوق وترك مسافة قدرها متران لضمان التباعد الاجتماعي أثناء التسوق في المتاجر.

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