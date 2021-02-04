متحدث «التجمع الصحي» بالشرقية يعدد 5 فوائد للملف الإلكتروني

عدَّد المتحدث الرسمي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية محمد المقيبل، فوائد الملف الصحي الإلكتروني، كونه ملفًا صحيًّا رقميًّا يحتوي على كل بيانات المستفيدين من الرعاية الصحية (مواطنين ومقيمين).

وأضاف «المقيبل» لـ«إذاعة الرياض»، أن الملف يحتوي على الرحلة العلاجية للمرضى والإجراءات التشخيصية والأدوية التي صرفت لهم والقراءات الحيوية التي تؤخذ لهم، وذلك بهدف دعم مسارات الحصول على الخدمة العلاجية.

واستكمل: أنه تم تطبيق الملف الصحي الإلكتروني في 16 مركزًا بالدمام و4 في الخبر وجارٍ إضافة العديد من المراكز، وسيتم في المرحلة الأولى الانتهاء من 59 مركز في الربع الأول من هذا العام، ويلي ذلك استكمال 122 مركزًا في المنطقة تحت مظلة التجمع في الدمام والخبر والقطيف والجبيل.

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