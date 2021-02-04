«البلديات» تنفي إمهال صوالين التزيين النسائي داخل الأحياء السكنية عامين لنقلها

الرياض - محمد عبدالله - أكدت تصحيح الأوضاع خلال سنة من تاريخ إصدار القواعد التنفيذية..
نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الأربعاء، إمهال صوالين التزيين النسائي داخل الأحياء السكنية عامين لنقلها إلى شوارع تجارية.
وقالت الوزارة، في بيان نشره الحساب الرسمي على تويتر: (إشارة إلى ما تم تداوله عن إمهال صوالين التزيين النسائي داخل الأحياء السكنية مهلة عامين لنقلها إلى شوارع تجارية، نوضح أن قرار الوزير الصادر في ٢٨/١/١٤٤٢هـ نص على المنشآت القائمة المرخصة تصحيح أوضاعها خلال سنة من تاريخ إصدار القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة هذا النشاط).