

جيزان 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

أغلقت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها اليوم، 10 منشآت لمخالفتها التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن إغلاق تلك المحال جاء ضمن الأعمال التي تقوم بها الأمانة، َوتكثيف جولاتها الرقابية الميدانية على خير ، للتأكد من تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا‬.

وبين أن الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، يأتي بتكامل الجهود، وتأكيد ضرورة تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

// انتهى //

00:05ت م

0248



جيزان 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها اليوم، 10 منشآت لمخالفتها التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن إغلاق تلك المحال جاء ضمن الأعمال التي تقوم بها الأمانة، َوتكثيف جولاتها الرقابية الميدانية على خير ، للتأكد من تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا‬.وبين أن الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، يأتي بتكامل الجهود، وتأكيد ضرورة تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.// انتهى //00:05ت م0248

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تنفذ ٣٤٨ جولة وتغلق 10 منشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.