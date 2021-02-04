السعودية اليوم / الكويت تقرر منع الدخول للبلاد لغير الكويتيين لمدة أسبوعين



الكويت 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واس

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد لمدة أسبوعين ابتداءً من الأحد القادم؛ وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس

كما قرر المجلس - بحسب مأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المرزم - إغلاق الأنشطة التجارية كافة، باستثناء الصيدليات ومنافذ تسوق الأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية، مع الإبقاء على خدمة التوصيل والطلبات الخارجية؛ وذلك من الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً.

ويشمل قرار مجلس الوزراء الكويتي، وقف تأجير القاعات والخيام، ومنع التجمعات بما فيها الاحتفالات، وإغلاق صالات المطاعم والاكتفاء بالطلبات الخارجية والتوصيل.

وأضاف أن المجلس قرر أيضاً تطبيق الحجر المؤسسي لدى إحدى الفنادق المحلية على القادمين إلى البلاد لمدة سبعة أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل بمنصة (كويت مسافر) على أن تستكمل مدة الحجر المقررة سبعة أيام أخرى في المنزل.

يذكر أن الكويت سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 756 إصابةً جديدة بكوفيد 19 ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة فيها إلى 167410 فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 961 حالةً.

// انتهى //

23:09ت م

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الكويت 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسقرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد لمدة أسبوعين ابتداءً من الأحد القادم؛ وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).كما قرر المجلس - بحسب مأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المرزم - إغلاق الأنشطة التجارية كافة، باستثناء الصيدليات ومنافذ تسوق الأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية، مع الإبقاء على خدمة التوصيل والطلبات الخارجية؛ وذلك من الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً.ويشمل قرار مجلس الوزراء الكويتي، وقف تأجير القاعات والخيام، ومنع التجمعات بما فيها الاحتفالات، وإغلاق صالات المطاعم والاكتفاء بالطلبات الخارجية والتوصيل.وأضاف أن المجلس قرر أيضاً تطبيق الحجر المؤسسي لدى إحدى الفنادق المحلية على القادمين إلى البلاد لمدة سبعة أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل بمنصة (كويت مسافر) على أن تستكمل مدة الحجر المقررة سبعة أيام أخرى في المنزل.يذكر أن الكويت سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 756 إصابةً جديدة بكوفيد 19 ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة فيها إلى 167410 فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 961 حالةً.// انتهى //23:09ت م0237

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