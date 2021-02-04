السعودية اليوم / فلسطين تسجل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 670 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.1 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.8 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 53 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

// انتهى //

23:08ت م

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رام الله 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 10 وفيات و 739 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.1 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.8 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 53 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //23:08ت م0236

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