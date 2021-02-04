الارياني يطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم من تلاعب مليشيا الحوثي بملف صافر

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

اعتبر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان ‏تصريح الأمم المتحدة عن عرقلة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران لمهمة البعثة الفنية التابعة للأمم المتحدة لتقييم وصيانة ناقلة النفط‎صافر والذي كان مقررا لها مطلع مارس القادم جاء متأخرا.



واوضح وزير الاعلام في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ، ان اعلان المتحدث باسم الامم المتحدة رفض مليشيا الحوثي ‏منح البعثة التصاريح والضمانات اللازمة، هو الانقلاب الرابع من طرف المليشيا على اتفاقات مشابهة..مطالباً الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي باتخاذ مواقف صارمة ازاء تلاعب مليشيا الحوثي الارهابية بملف خزان صافر واتخاذه مادة للابتزاز والضغط على المجتمع الدولي بهدف تحقيق مكاسب سياسية، بدلا من انتهاج سياسة الاسترضاء التي ساهمت في تمادي المليشيا واهدار الوقت.

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وحمل الارياني مليشيا الحوثي الارهابية كامل المسئولية عن اندلاع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة جراء تسرب أو غرق او انفجار الناقلة التي تحتوي على أكثر من مليون برميل نفط..داعيا في هذا الصدد- لجهد دولي حاسم لتفادي وقوع الكارثة التي سيدفع ثمنها اليمن والإقليم والعالم.