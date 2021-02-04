اخبار السعوديه

الصحة: جولات رقابية لضمان تطبيق الاحترازات بالقطاع الصحي

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم الصحة: جولات رقابية لضمان تطبيق الاحترازات بالقطاع الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

الصحة: جولات رقابية لضمان تطبيق الاحترازات بالقطاع الصحي

إيقاع العقوبات بحق المخالفين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، مواصلة جولاتها الرقابية في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من التزام المؤسسات والأفراد بالقطاع الصحي في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

مستجدات كورونا بالمملكة:

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في بعد تسجيل (306 ) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (290) حالة، كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (368945) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (360400) حالة.

EtVS78bXIAk HgJ EtVS78hXYAAQ686 EtVS78YWYAYZDWF

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا