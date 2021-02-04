شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الروقي يقدم أوراق اعتماده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي أمس أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى جمهورية توجو لفخامة الرئيس التوجولي فور نياسينغبي. ونقل السفير الروقي خلال استقبال الرئيس التوجولي له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، معبرا عن شكره وتقديره لفخامته على حفاوة الاستقبال. من جهته، عبّر الرئيس التوجولي عن تمنياته للسفير الروقي بالتوفيق في أداء عمله ودعم العلاقات بين البلدين الصديقين.

