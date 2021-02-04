شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يطهّر الأراضي اليمنية من 1419 لغماً وعبوة ناسفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام» خلال الأسبوع الرابع من يناير 2021 من انتزاع 1419 لغما، منها 7 ألغام مضادة للأفراد، و259 لغما مضادا للدبابات، و1143 ذخيرة غير متفجرة، و10 عبوات ناسفة، وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 214.437 لغما زرعتها المليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار.

وجرى هذا الأسبوع نزع 111 ذخيرة غير متفجرة في مدينة زنجبار بمحافظة أبين، ونزع 84 لغما مضادا للدبابات و8 عبوات ناسفة في مدينة خب الشعف بمحافظة الجوف، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة بمدينة الخوخة في محافظة الحديدة، ونزع 783 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب.

كما تم نزع 53 لغما مضادا للدبابات و220 ذخيرة غير متفجرة في مدينة عين بمحافظة شبوة، ونزع 7 ألغام مضادة للأفراد و119 لغما مضادة للدبابات و23 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مدينة المخا بمحافظة تعز.