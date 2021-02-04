شكرا لقرائتكم خبر عن حالات كورونا تتصاعد.. 306 إصابات جديدة في يوم واحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهد أمس (الأربعاء) تصاعداً كبيراً في حالات كورونا وسجلت وزارة الصحة (306) حالات مؤكدة للمصابين ليصبح عدد الحالات المؤكدة (368945) حالة، بينها (2159) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (379) حالة حرجة.

كما تم تسجيل (290) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (360400) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6386) حالة، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة، كما تم إجراء (51597) فحصاً مخبرياً.

وجدّدت وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.