شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل: إنذار وإغلاق محال تجارية تهاونت في «الصحية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت بلدية الجبيل، أمس (الأربعاء)، حملة رقابية على عدد من المحال التجارية بالمحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا ، ونتج عن الحملة إنذار عدد من المحال وإغلاق أخرى؛ بسبب عدم تطبيق بعض الاشتراطات الصحية كالتباعد الاجتماعي ومقياس الحرارة وتفعيل تطبيق توكلنا.

وأكدت بلدية الجبيل أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار اليوم لرصد أي مخالفات تحدث في هذا الجانب، موضحة أنها لن تتهاون في مخالفة المحال المخالفة للاشتراطات الصحية والوقائية.

وتحرص أمانة المنطقة الشرقية من خلال الخطة المتكاملة التي وضعتها لمضاعفة الجهود الرقابية ورصد التجاوزات وتطبيق كافة الأنظمة والتعليمات والتوجيهات لمنع انتشار فايروس كورونا.

وشدّدت على ضرورة تحميل التطبيق وإبرازه ليثبت الحالة الصحية للمستفيد، ليكون شرطاً إلزامياً ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا، للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية، ورصد المخالفات وما يأتي ضمنها.