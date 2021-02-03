شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر باستدعاء المسيء لأطفاله عبر وسائل التواصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن النائب العام الشيخ سعود المعجب أمر باستدعاء شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يسيء لحقوق أطفاله بحجة ضيق ذات اليد، ويقر فيه بحرمانهم من التعليم.

ووجه النائب العام بالتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من أهلية الأسرة للحصول على الدعم الاجتماعي، لضمان حماية الطفل من كافة أشكال الإهمال، ومنحه جميع حقوقه الرعائية بما فيه حقه في التعليم، ومباشرة التحقيق مع الشخص الذي ظهر في المقطع كون الفعل الذي قام به مجرّما وفق نظام حماية الطفل، ويستوجب المساءلة الجزائية لمرتكبه.

واستندت النيابة العامة في أمرها إلى توثيق وحدة الرصد النيابي للفيديو انطلاقا من واجباتها في حماية حقوق الطفل، وتعزيز حقوقه في العيش الكريم في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وبما يكفل له تلقي الرعاية الأسرية اللازمة.