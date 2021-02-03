شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ضبط المعتدي على فني صيانة خدمات الاتصالات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة الرياض، القبض على شخص اعتدى على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالات.

وصَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بالتعدي على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالات، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبطه، مواطن في العقد السادس من العمر، حيث تم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، كما تم إخضاعه للفحص الطبي للاشتباه في معاناته من اعتلالات نفسية.