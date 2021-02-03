خلاف جديد بـ"العائلة المالكة" في بريطانيا.. فجرته ميجان ماركل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسبب حذف اسم ميجان ماركل من شهادة ميلاد ابنها آرتشي واستبداله بـ "صاحبة السمو الملكي"، في خلاف جديد بين ميجان والعائلة المالكة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن وثيقة ميلاد آرتشي الأصلية التي صدرت في مايو/ أيار 2019، كانت تحمل اسم والدته راشيل ميجان، لكن الشهادة جرى تعديلها بعد 19 يومًا، بحذف اسم والدته، وترك لقبها فقط.



وفسر البعض هذه الخطوة بأنها اتخذت لتتوافق مع الاسم المفضل للأميرة الراحلة ديانا، "صاحبة السمو الملكي أميرة ويلز".

لكن تقارير إعلامية أشارت الأسبوع الماضي إلى أن التغيير كان خطوة متعمدة لإبعاد دوقة ساسكس عن القصر الملكي، وسط شائعات عن خلاف بين الزوجين الملكيين.

وفي أعقاب التقرير، أصدرت ميجان بيانًا شديد اللهجة، أكدت فيه أن حذف أسمائها "كان بأمر القصر الملكي، كما أكدت ذلك وثائق من كبار مسؤولي القصر"

وقالت ميجان من خلال المتحدث باسمها، إن الإيحاء بأن القصر يريد أن تكون الشهادة "بدون اسم" لها "أمر مسيء لها".

وردًا على تصريحات ميجان، قال مصدر في القصر الملكي، إن التغيير تم من قِبل المكتب السابق لدوق ودوقة ساسكس، وليس طلبًا من القصر، واصفًا بيان ميجان بأن التغيير كان بأوامر القصر بـ"أمر مؤسف للغاية."

يُشار إلى أن الخلافات بين دوقة ساسكس والعائلة المالكة بدأت، مطلع العام الماضي، بعد إعلان الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية، وزوجته ميجان ماركل التخلي، عن مناصبهما الملكية.

وأثار هذا الأمر ضجة داخل القصر الملكي، ولم يحظ بقبول العائلة، فضلًا عن سفر الأمير هاري واستقراره في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اشترى منزلًا بأكثر من 14 مليون دولار.