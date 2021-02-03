فيديو وصور.. حالة مطرية شمال المملكة والبداية من تبوك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

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تشهد منطقة شمال المملكة حاليًّا حالة من التقلبات الجوية، وبدأت الحالة من منطقة تبوك وشملت بداية الحالة مناطق جنوب غرب تبوك وستتأثر بها السواحل من الوجه حتى ضباء حتى وصولها إلى مدينة تبوك.

ووصف عدد من محللي الطقس بأن الحالة تعتبر حالة قوية ستتأثر بها المنطقة، إذا بقيت حسب التوقعات والمراصد الأوروبية، فإنه سينتج عنها أمطار غزيرة وجريان للأودية والسيول.

أمانة تبوك تؤكد جاهزيتها:

من جهة أخرى؛ أكدت أمانة تبوك جاهزيتها لأي طارئ- لا قد الله- نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة على المنطقة، حيث تعمل على مدار الساعة عبر فرق بشرية وآلية لمواجهة خطر السيول والأمطار

وقالت في بيان لها: “إنه تم وضع خطة تعتمد على تقسيم مدينة تبوك لأربعة أقسام، وتنفيذ أعمالها في النقاط الحرجة من المدينة بأوقات قياسية، وأنها على أهبة الاستعداد لتنفيذ أعمالها خلال وبعد هطول الأمطار المتوقعة- بمشيئة الله- حسب تقسيمات الخطة للسيطرة على تجمع المياه في النقاط الحرجة وفي خلافها من المواقع، مؤكدةً أن فرقها الهندسية تقوم بجولات مكثفة على مجاري الأودية لإزالة جميع ما قد يعترض جريان الأودية من عقبات العقوم الترابية أو تعديات.

إلى ذلك وجه أمين منطقة تبوك، المهندس درويش بن علي آل محفوظ، جميع البلديات التابعة بالتأكد من سلامة شبكات تصريف مياه الأمطار ومصارف السيول في جميع المدن والمحافظات بالمنطقة، والمتابعة والتواصل الدائم على مدار الساعة مع كافة الجهات المعنية، لنشر الفرق والوحدات الميدانية المجهزة بالمعدات والآليات في المواقع الأكثر عرضة لمخاطر الأمطار والسيول التي قد تشهدها المنطقة- بمشيئة الله- ورفع درجة الاستعداد في جميع مراكز العمليات بالبلديات على مدار الساعة لاستقبال كافة بلاغات وجود التجمعات لمياه الأمطار والسيول، والتي تمثل خطرًا على المواطنين والمقيمين، وتمرير البلاغات إلى الجهات المعنية عبر الرقم 940.

الدفاع المدني يحذر الجميع:

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة..

وفي سياق متصل بينت المديرية العامة للدفاع المدني وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية- بمشيئة الله- ابتداء من اليوم الثلاثاء 20/ 6/ 1442هـ وحتى السبت الموافق 24/ 6/ 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم وتبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة، قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (الباحة وعسير وجازان) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.



